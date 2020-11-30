Томский отдел МВД на транспорте ответил Борису Вишневскому, что продолжает проверку по факту госпитализации Навального

Томский линейный отдел МВД России на транспорте продолжает проверку по факту госпитализации политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Я получил очередной ответ по поводу отравления Навального. Изначально это было обращение в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о покушении на жизнь общественного деятеля. СКР ответил, что по факту ведется проверка Томским линейным отделом МВД России на транспорте и они все направили туда. Сегодня этот отдел ответил мне издевательским сообщением, что проводится проверка по факту не отравления, а госпитализации, в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ, в ходе которой выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств происшедшего», — рассказал Вишневский.

Как уточнил зампред «Яблока», также там указано, что он имеет право обращаться с жалобой на принятое решение или на действие, или бездействие. «Никакой информации о том, сколько они еще будут проверять, что они проверяют, установили ли они что-то, нет», — отметил Вишневский.

С его точки зрения, «властями делается все, чтобы ни в коем случае не возбуждать уголовное дело».

Вишневский добавил, что собирается направить обращение с требованием сообщить, сколько еще будет проводиться этот комплекс мероприятий, и когда будет принято решение, «потому что пока что даже нечего обжаловать».