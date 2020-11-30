Начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский затон задержана при получении взятки

Начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский затон задержана в Москве при получении взятки в размере 300 тысяч рублей, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию о задержании сотрудницы. Майор юстиции будет уволена по отрицательным мотивам.