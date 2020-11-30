Создатель бренда «Б.Ю.Александров», президент группы компании «Росагрокомплекс» Борис Александров скончался в возрасте 73-х лет. По сведениям Телеграм-канала Mash, в начале ноября бизнесмен заразился коронавирусом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили на ИВЛ. Информацию о смерти Александрова подтвердили в Молочном союзе России.