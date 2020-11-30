Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этому факту проводится проверка. Источник отрицает, что погибший сотрудник служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента.