56 стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия осудили использование «Новичка» во время нападения на Навального

56 стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия, включая Великобританию и США, осудили использование вещества группы «Новичок» во время нападения на российского политика Алексея Навального. Страны, входящие в конвенцию, призвали Российскую Федерацию незамедлительно раскрыть обстоятельства нападения. Они также уверены, что ответственные за использование химического оружия должны понести наказание. Всего в организацию входит 193 страны.

Напомним, российские власти отвергают обвинения в причастности к нападению на Навального и отказываются возбуждать уголовное дело, утверждая, что в российских лабораториях яд не обнаружили.