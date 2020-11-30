Избранный президент США Джо Байден получил травму ноги

Это произошло, когда он играл со своей собакой. К здоровью Байдена приковано повышенное внимание.

Политик, которому недавно исполнилось 78 лет, был вынужден обратиться к врачам, после того, как неудачно поскользнулся, рассказал его лечащий врач Кевин О’Коннор. Изначально рентгеновский снимок показал только вывих лодыжки, однако затем стало понятно, что речь идет о растяжении и двух микротрещинах ноги Байдена. Теперь, добавил О’Коннор, избранному американскому президенту предстоит в течение нескольких недель ходить в специальном ботинке.

Телеканал NBC, в свою очередь, распространил видеозапись выхода Байдена из больницы: политик покинул медучреждение в сопровождении нескольких человек. При этом он хоть и слегка прихрамывал, но без чьей-либо помощи подошел к машине и сел в нее. Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на жесткую риторику в отношении своего оппонента, уже пожелал ему скорейшего выздоровления. Ранее и сам Байден желал здоровья американскому лидеру, когда тот заразился коронавирусом.

Напомним, официальные итоги президентских выборов в США еще не объявлены.