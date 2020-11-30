Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Он находится под стражей с седьмого июля.

Близкие Ивана Сафронова чуть больше трёх часов ожидали решения судьи на улице у входа в здание. Внутрь можно было только тем, у кого была повестка в суд. Нескольких представителей прессы и сестру подсудимого Ирину позже всё-таки пустили, но только на оглашение решения.

Чего-либо нового о деле Сафронова сегодня узнать не удалось. Как позже сказал один из адвокатов обвиняемого Иван Павлов, в качестве обоснования необходимости ареста сотрудники органов представили те же документы, что и летом: «Следствие продолжает скрывать от Ивана улики, которые должны были показать еще 7-ого июля, а именно те документы, которые свидетельствуют о том, что он кому-то передал какие-то сведения. Ну какой процессуальный интерес скрывать от Ивана эту информацию? Мы не понимаем. Следователь и сегодня не представил суду ничего, кроме куцей выписки из материалов уголовного дела».

По словам адвоката Павлова, в документах обвинения сказано, будто у следствия есть доказательства причастности Сафронова к некому преступлению. В ответ на это защита представила суду своё обращение, где отмечается, что она тоже провела проверку и какого-либо подтверждения фактов нарушений закона со стороны обвиняемого не нашла.

Также адвокаты принесли в суд 388 поручительств за Ивана Сафронова.