Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-5» готовится к прилунению

Впервые за 44 года зонд соберет и доставит с Луны на Землю грунт, и впервые это сделает Китай.

Автоматическая станция «Чанъэ-5» уже отделилась от орбитального блока, сообщили ранее в ее в Национальном космическом управлении Китая. Посадку на Луну модуль должен осуществить в течение предстоящих трех суток. В подходящий момент он сядет в «Океане бурь» – крупнейшем лунном море, которое расположено на видимой стороне спутника. Это пока неисследованный район. Зонд будет собирать пробы грунта с глубины до двух метров и общей массой до двух килограммов, затем взлетный модуль направится к орбитальному блоку – он ожидает зонд, продолжая полет по орбите высотой примерно 200 километров. После стыковки аппарат доставит капсулу с грунтом к Земле и сбросит ее в атмосферу нашей планеты в середине декабря. Если все пойдет по плану, Китай станет третьей страной, выполнившей подобную миссию. Ранее это удавалось сделать только СССР и США, их станции собирали грунт в другой области Луны, а общий вес образцов не превысил килограмма. Последнюю доставку осуществили в 1976 году. Исследование новых образцов грунта позволит узнать больше о геологической эволюции земного спутника.

Китайская космическая программа серьезно опережает США и Россию, — сказал «Эху» сотрудник Астрономического института имени Штенберга Владимир Сурдин.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправляли Израиль и Индия, однако оба аппарата потерпели крушение при посадке.

Соединенные Штаты в настоящее время реализуют новую программу «Артемида», которая предполагает возвращение американцев на Луну в 2024-м году.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил о возвращении России к освоению естественного спутника Земли.

Дмитрий Рогозин считает, что новая лунная гонка так или иначе приведет к пониманию необходимости сотрудничества. И в NASA, и в Роскосмосе признают, что на сроки выполнения программ может повлиять коронавирус.