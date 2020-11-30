Израильская авиакомпания «Эль Аль» возобновляет регулярные рейсы в Москву

В декабре самолеты израильского авиаперевозчика будут летать в российскую столицу раз в неделю, по четвергам. В января компания намерена увеличить количество рейсов до двух в неделю.

В связи с пандемией коронавируса иностранцам пока запрещено въезжать в Израиль. При этом действуют исключения для родственников израильтян, учащихся, приезжающих на лечение и бизнесменов из так называемых «зеленых» стран.