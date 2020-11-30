Все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, — сообщает Министерство образования и науки. В ведомстве подчеркивают, что вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Российскую Федерацию.