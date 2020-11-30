Суд в Петербурге обязал МВД выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за пытки подростка

Суд в Санкт-Петербурге обязал МВД выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за пытки подростка в отделении полиции, — сообщает издание «Медуза». Иск подавал Вадим Коваль. Он оценил моральный вред в 2,5 миллиона рублей, однако суд снизил размер компенсации в 50 раз.