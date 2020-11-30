Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Оружие, которое они охраняют, должно быть вывезено с территории страны, — сказала Санду. Она заявила в эфире РБК, что намерена обсудить этот вопрос с российским руководством.

Президент считает также, что миротворцев в Приднестровье нужно заменить на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Москва будет учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов нового руководства Молдавии и рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вопрос о выводе российских войск и боеприпасов из Приднестровья даже предварительно с российским руководством не обсуждался.