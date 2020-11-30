Мужчине, оставившему своих детей в аэропорту Шереметьево, дали реальный срок

Резонансная история произошла в январе.

Один год и три месяца колонии общего режима получил житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Соответствующее решение вынес местный суд. Он признал подсудимого виновным по двум статьям: оставление в опасности и кража. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.

26 января Гаврилов вместе с двумя сыновьями, которым на тот момент было пять и восемь лет, прилетел в Москву из Комсомольска-на-Амуре. Детей он оставил в аэропорту Шеремтьево, а сам через пару часов улетел в Ростов-на-Дону, откуда потом перебрался в гостинцу города Батайск. В рюкзаке у мальчиков были их свидетельства о рождении и записка, в которой отец признаётся, что не имеет средств, чтобы прокормить детей, и просит помочь сыновьям. За день до этого Гаврилов пытался украсть с банковского счета знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей. Через несколько дней он сам явился с повинной в Следственный комитет. Летом суд ограничил мужчину в родительских правах. Детей забрала мать.

Ранее бывшая жена Гаврилова говорила, что бывший муж избивал ее и детей, а после развода не давал ей видеться с сыновьями и угрожал.