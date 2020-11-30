Избранный президент Молдавии намерена обсудить с руководством РФ вопрос о выводе российских военных из Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена обсудить с руководством России вопрос о выводе российских военных и вывозе оружия с территории Приднестровья. В целом, по ее словам, она намерена наладить хорошие отношения с Москвой. Санду отметила, что Кишинев хочет открыть экспорт в Россию.