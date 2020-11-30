Президент Чехии, по данным Чешского радио, потребовал от контрразведки данных о работе в стране российских спецслужб

Президент Чехии Милош Земан, по данным Чешского радио, потребовал от контрразведки данных о работе в стране российских спецслужб. Как отмечается, соответствующее поручение глава государства дал этой осенью.

Земан, как утверждают источники радиостанции, намерен выяснить, какими именно операциями в Чехии занимаются сотрудники российских спецслужб, а также кто из граждан страны с ними взаимодействует. Президент также настаивает, чтобы контрразведка подробно описала процесс и степень взаимно работы завербованных чехов и их агентов. Как отмечают собеседники Чешского радио, о поручении Земана главе контрразведки Михалу Коуделке также сообщили и правительству. В то же время пресс-секретарь главы государства уверяет, что ему ничего неизвестно о подобных требованиях. В контрразведке также отказались комментировать эти сведения.

Ранее Коуделка не раз говорил о наличии в Чехии целой шпионской сети из сотрудников российских спецслужб. Кроме того, он обвинял их в терроризме из-за гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Земан, в свою очередь, год назад рекомендовал главе чешской контрразведке заниматься расследованием экономических преступлений, а не, как он выразился, «фиктивным преследованием российских и китайских шпионов».

В Москве все обвинения со стороны чешских спецслужб отвергают.