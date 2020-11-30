Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под стражей журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Мера пресечения будет действовать до 7-го марта будущего года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд умышленно делает все возможное, чтобы разбирательство по делу журналиста Ивана Сафронова проходило в закрытом режиме. Такое мнение высказал один из адвокатов, руководитель Команды 29 Иван Павлов.

Павлов добавил, что именно в таких закрытых делах чаще всего используют возможность принимать неправосудные решения, поскольку ни общественность, ни СМИ не могут проконтролировать ход дела