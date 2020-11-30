Китайский космический аппарат готовится к посадке на Луну

Он заберет пробы грунта и затем доставит их на Землю.

Китайский лунный десант по-своему уникален. Во-первых, образцы почвы с естественного спутника Земли никто не забирал уже больше 40 лет. Во-вторых, КНР, если операция пройдет успешно, станет третьей после США и СССР, кому удастся выполнить эту задачу, отмечает агентство ТАСС.

Запущенный на прошлой неделе аппарат «Чанъе-5» уже на лунной орбите. Посадочный модуль отделился от станции и в течение трех дней должен будет совершить посадку на Луну. Робот пробурит грунт и заберет пробы, как из недр, так и с поверхности. Забор 2 килограммов образцов и подъем модуля на орбиту должен завершиться до конца недели, сообщает Центральное телевидение Китая.

На основе проб грунта китайские исследователи смогут сделать выводы о формировании Луны, а также о текущем состоянии.