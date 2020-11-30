Специальный представитель президента по вопроса природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ликвидировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. В интервью Интерфаксу он сказал, что это нужно для плана внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Иванов отметил, что заваривать мусоропроводы можно только с согласия жильцов.