Сотрудники оперативных служб утверждают, что подозрительная сумка, обнаруженная в Шереметьево, не представляет угрозы

Сотрудники оперативных служб утверждают, что подозрительная сумка, обнаруженная в одном из багажных отделений аэропорта «Шереметьево», не представляет угрозы. Никаких радиоактивных веществ в ней не обнаружено, — передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

Напомню, утром в одном из терминалов сработал датчик радиационного фона. На работе аэропорта данный инцидент никак не отразился.