Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под стражей журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Мера пресечения будет действовать до 7-го марта будущего года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.