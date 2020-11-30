Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под стражей журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Мера пресечения будет действовать до 7-го марта будущего года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
2020-11-30T12:33:13+03:00
2020-11-30T12:33:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750228-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 30 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Зачем спорить с Сергеем Карагановым, или Почему официальная социальная наука бесплодна? Похоже, автор не задумывается над тем, что на самом деле нам необходимо, наконец, начать преодолевать тяжелейший советско-постсоветский недуг, что наши болезни как раз порождены противоестественной агрессивностью…