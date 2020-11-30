Судебные власти Ирана формируют специальную группу для расследования убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, — передают местные СМИ. По их данным, на месте гибели ученого обнаружены фрагменты израильского оружия. Ученый предположительно был убит из управляемого дистанционного автоматического оружия, когда выходил из машины. Огонь велся из автомобиля, который находился примерно в 150-ти метрах.

Фахризаде руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана. Израиль на обвинения пока не отреагировал.