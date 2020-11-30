Чуть более 26 тысяч 300 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки

Это на несколько сотен меньше, чем днем ранее.

После того, как суточный прирост заболевших в Москве достиг почти 8 тысяч, этот показатель третий день подряд снижается. На сей раз в столице, по данным оперативного штаба, выявили около 6,5 тысяч случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге, в свою очередь, впервые более чем за месяц фиксируют меньше заболевших, чем днем ранее. Правда, снижение незначительное и находится вплотную около отметки в 3 тысячи 700 заразившихся.

Более тысячи новых случаев коронавируса – в Подмосковье, следом по приросту идут Нижегородская область, Карелия, Свердловская, Архангельская и Ростовская области, а также Красноярский край. На Чукотке, в свою очередь, заболевших за последние сутки нет.

Выздоровели за день, по данным оперативного штаба, чуть более 17 тысяч человек. Умерли 368 – это меньше, чем накануне. Из них примерно пятая часть от всех скончавшихся – в Москве.

Всего в ноябре от коронавируса, согласно статистике оперативного штаба, умерли почти 12 тысяч человек. Как отмечает агентство ТАСС, это почти треть от всех умерших, о которых сообщает ведомство. При этом более точные данные спустя некоторое время представляет Росстат.