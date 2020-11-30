В Лефортовском суде в течение нескольких часов рассматривается вопрос о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову

В Лефортовском суде Москвы уже в течение нескольких часов рассматривается вопрос о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Его родственников, а также сотрудников СМИ в здание суда сегодня не пустили. Адвокат Иван Павлов надеется на справедливое разбирательство.

Защита намерена представить в суде большое количество поручительств известных людей за Ивана Сафронова.