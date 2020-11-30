Во Франции предъявили обвинения полицейским за избиение темнокожего продюсера

На этом фоне в стране проходят массовые протесты против закона, который запретит фотографировать силовиков.

По просьбе прокуратуры, двое сотрудников полиции арестованы, а двое их коллег отпущены, но останутся под надзором, передает AFP со ссылкой на судебные источники. В деле о нападении несколько обвинительных статей. Одна из главных – умышленное применение насилия лицом, обладающим государственной властью. Телеканал BFMTV уточняет, что в качестве отягчающего обстоятельства рассматривается расизм.

Об инциденте с избитым силовиками темнокожим продюсером Мишелем Цеклером стало известно на прошлой неделе. Мужчину попытались задержать за отсутствие защитной маски, он попытался скрыться от полицейских в своей квартире-студии, где они его грубо задержали, избили и оскорбляли. Видеозапись происшествия попала в интернет. Президент Франции заявил, что подобная агрессия со стороны МВД недопустима и такие полицейские позорят Францию.

Проект закона, который фактически запретит фото— и видеосъемку полицейских, сейчас обсуждается в парламенте. Митинги против его принятия собрали свыше 100 тысяч человек по всей Франции. В ходе манифестаций пострадали десятки силовиков.