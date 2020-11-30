Житель Хабаровского края, который бросил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево», получил 1 год 3 месяца колонии

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов, который бросил двух сыновей в московском аэропорту «Шереметьево», получил 1 году 3 месяца колонии, — сообщает Генеральная прокуратура. Его осудили по статьям о краже и оставлении в опасности.

Инцидент произошел в начале этого года и вызвал большой общественный резонанс. Мальчики сейчас живут у бабушки.