Версия о том, что убийство Фахризаде направлено на срыв новой ядерной сделки — конспирологическая теория, — Бульштейн

Советник премьер-министра Израиля, адвокат Ариэль Бульштейн называл конспирологической теорией предположение о том, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде направлено на срыв новой ядерной сделки с Ираном.

«Я думаю, это конспирологическая теория, которая далека от реальности», — сказал Бульштейн в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как подчеркнул советник премьер-министра Израиля, «большинство людей должны быть заинтересованы в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия». «Если можно добиться этого с помощью экономического давления, санкций, которые в результате заставили Иран пойти на попятную и обсуждать с мировым сообществом условия отказа от ядерного оружия – прекрасно. Никто ведь не ищет в данном случае человеческих жертв или войны с Ираном. Если есть возможность того, чтобы эта страна перестала быть прямой угрозой уничтожения для других стран, если можно этого добиться без осуществления самых крайних военных шагов — это прекрасно», — отметил Бульштейн.

Вместе с тем он обратил внимание, что при бывшем американском президенте Бараке Обаме тот самый договор с Ираном «был абсолютно односторонним, и от него Иран выигрывал». «Все предыдущие нарушения, которые привели к тому, что Иран находится на пороге создания ядерного оружия, по этому договору Иран мог сохранить. Ирану оставили все те вещи, которые он разработал и которые нарушили договор о нераспространении ядерного оружия», — уточнил Бульштейн.

С его точки зрения, «если новый американский президент займется этой проблематикой, он может попробовать путь соглашений, но оно должно быть намного более эффективным, чем предыдущее, которое Иран тоже не выполнял и не выполняет». «По заверениям МАГАТЭ, количество обогащенного урана, которое находится в руках иранского режима, превышает в 12 раз тот уровень, который был разрешен по этому договору. Любой ценой нельзя предоставить этому режиму, сравнимому разве что с нацистским режимом 30-х годов, возможность осуществить свои угрозы», — заключил Бульштейн.

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в Иране 27 ноября. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули, что необходимо не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.