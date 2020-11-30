К выборам в Госдуму администрация президента инициирует объединение малых партий под эгидой «СР» — «Ведомости»

К выборам в Госдуму, по данным газеты «Ведомости», администрация президента инициирует объединение малых партий под эгидой «Справедливой России». Объединительный съезд может пройти до конца декабря. Прежде всего в процесс вовлекут партии «Родина» депутата Алексея Журавлева и «За правду» писателя Захара Прилепина.

Председатель «Партии пенсионеров за справедливость» Владимир Бураков сказал «Эху», что они переговоров не ведут, а сообщения в СМИ могут быть следствием падения рейтинга «Справедливой России».

«Я считаю, что в настоящий момент «Справедливая Россия» испытывает определенный кризис и наблюдается тенденция снижения голосующих за нее. Политтехнологи говорят, что «Справедливая Россия» может даже не пройти в следующем году в Госдуму, и единственным выходом для нее является объединение с другими партиями», — пояснил политик.

Бураков отметил, что вопрос объединения с эсерами с ним никто не обсуждал. «Насколько я помню, бывшие руководители «Партии пенсионеров» уже сказали, что такому объединению не быть, потому что один раз мы там уже были и знаем, что это за партия — нам там делать нечего. У нашей партии четкая позиция по поводу этого объединения — оно совершенно не нужно, потому что все наши конструктивные идеи практически игнорировались в этой партии», — заключил он.

Источники газеты «Ведомости» утверждают, что переговоры об объединении идут трудно, поскольку каждая партия выдвигает свои условия, в том числе с обязательным прохождением в парламент определенного количества кандидатов.