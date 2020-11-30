Экс-министр здравоохранения Иркутской области стала фигурантом дела, связанного с закупками медицинского оборудования

Бывший министр здравоохранения Иркутской области стала фигурантом уголовного дела, которое связано с закупками медицинского оборудования. По данным источника интернет-издания «Тайга.инфо», Наталья Ледяева задержана на 48 часов и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения суд еще не избрал. Ранее Ледяева подала в отставку после претензий к ее сыну в связи с поставками некачественных медицинских масок.