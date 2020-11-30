Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова

В здание суда пустили только адвокатов. Родственникам, близким, сочувствующим и прессе на этот раз не позволили даже войти в здание. Заседание идёт уже почти два часа. Все это время Фотографы и съёмочные группы телеканалов дежурят на улице у входа.

Информации из суда пока нет. Не известно даже, находился ли Иван Сафронов внутри или он участвует в заседании по видеосвязи.

О продлении ареста ходатайствовали правоохранительные органы. Они же настаивали на том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело в отношении Сафронова открыли по статье о государственной измене.

Ивана Сафронова арестовали в начале июля. Свою вину он не признаёт. Общественность до сих пор не знает, в чем конкретно обвиняют журналиста. Адвокаты намерены предъявить сегодня суду более 400 личных поручительств за Сафронова.