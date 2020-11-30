В заинтересованных в мире на Ближнем Востоке странах не должно быть сожаления по поводу убийства Фахризаде – Бульштейн

В странах, которые заинтересованы в мире на Ближнем Востоке, не должно быть сожаления по поводу убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник премьер-министра Израиля, адвокат Ариэль Бульштейн.

«Мне неизвестно, кто именно ликвидировал этого господина. Могу только сказать, что никакого сожаления в связи с таким развитием событий ни в Израиле, ни в любой другой стране, которая заинтересована в мире на Ближнем Востоке, не должно быть», — заявил он.

Как напомнил Бульштейн, Фахризаде называли «отцом иранской ядерной военной программы». «В начале 2000-х именно он был ключевым игроком в этой программе, которая тайно развивалась. Иран обманывал все мировое сообщество, хотя эта страна подписала договор о нераспространении ядерного оружия. То есть вопреки своим обязательствам Иран разрабатывал и продолжает разрабатывать ядерное оружие», — отметил он.

Бульштейн также обратил внимание, что Иран является «единственной страной в мире, которая угрожает прямым уничтожением другому государству». «Подобного рода риторику позволяет себе только Иран и только в отношении Израиля. Все официальные структуры этой страны, включая ее руководство, как формальное, так и неформальное, которое правит их фундаменталистским режимом – все они провозглашают в качестве официальной цели Ирана уничтожение Израиля. Не борьбу, не конфликт с Израилем, не попытку добиться от Израиля каких-либо уступок – их цель абсолютно цинично уничтожить Израиль», — заключил он.

Покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана, было совершено 27 ноября в провинции Тегерана, в районе города Дамовенд. Ученый был ранен и позже умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля, а президент Хасан Роухани пообещал, что это преступление не останется без ответа.

Минобороны Ирана назвало убийство «ведущего физика» терактом. С осуждением нападения также выступили Ирак, Оман и Катар.