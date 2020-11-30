На московской бирже в начале торгов стоимость рубля снизилась к доллару и евро

Европейская валюта подскочила выше 91-го рубля, курс доллара – до 76-ти рублей 25-ти копеек. Это происходит на фоне снижения цен на нефть.
2020-11-30T10:36:12+03:00
2020-11-30T10:37:50+03:00
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10:36, 30 ноября 2020
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