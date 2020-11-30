В Париже сегодня продолжится рассмотрение дела о теракте в скоростном поезде, который произошел пять лет назад

На скамье подсудимых четыре человека.

По версии следствия 31-летний уроженец Марокко Аюб аль-Казхани, вооруженный автоматом Калашникова, ножом и пистолетом «Люгер», открыл стрельбу в поезде «Талис», который шел из Амстердама в Париж. Французская прокуратура подчёркивает, что речь идёт о спланированном теракте, который подсудимый организовал с тремя сообщниками. В ведомстве отметили, что, находясь в поезде, марокканец смотрел в интернете видео с призывами «ко всем правоверным взяться за оружие».

В результате теракта аль-Казхани погибших не было. За несколько минут нападавшего нейтрализовали пассажиры поезда, среди которых оказались двое американских военных в отпуске. В итоге подсудимому сейчас грозит пожизненный срок, а задержавшие его отпускники получили орден Почетного легиона от тогда еще президента Франции Франсуа Олланда. Также на родине их назвали героями и режиссёр Клинт Иствуд снял по мотивам этой истории боевик «Поезд на Париж».

Нападение в поезде «Талис» произошло буквально через неделю после крупнейшего теракта в истории Франции. 13-оно ноября в Париже в результате координированной серии нападений и взрывов умерли 130 человек.