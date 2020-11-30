ФСБ рапортует о задержании в Чечне двух участников нападения на российских военных в 1999-м году

Они входили в отряды, которыми руководили Шамиль Басаев и Хаттаб. По ходатайству следствия, в связи с особой тяжестью совершенных преступлений суд заключил их под стражу. В ФСБ подчеркивают, что розыск участников преступлений террористического характера, которые смогли избежать уголовной ответственности, продолжается.