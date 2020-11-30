Приставы не пустили журналистов и родственников Ивана Сафронова в здание Лефортовского суда, — передает с места событий корреспондент «Эха Москвы». Сегодня должно быть рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста журналисту, которого обвиняют в госизмене.

Ранее около 400 человек подписали поручительство за Ивана Сафронова. Адвокаты намерены предъявить их суду.