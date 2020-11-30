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Эксклюзив Эха 10:33, 30 ноября 2020

Приставы не пустили журналистов и родственников Ивана Сафронова в здание Лефортовского суда

Приставы не пустили журналистов и родственников Ивана Сафронова в здание Лефортовского суда, — передает с места событий корреспондент «Эха Москвы». Сегодня должно быть рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста журналисту, которого обвиняют в госизмене.
Ранее около 400 человек подписали поручительство за Ивана Сафронова. Адвокаты намерены предъявить их суду.



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