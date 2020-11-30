В Иране сегодня похоронят убитого руководителя ядерной программы страны Мохсена Фахризаде

Власти обвинили в произошедшем Израиль. Между тем местные СМИ опубликовали детали нападения.

В момент покушения ученый направлялся с супругой в сторону города Абсард в провинции Тегеран в сопровождении нескольких машин охраны. Автомобиль Фахризаде остановился, когда он принял звуки выстрелов за проблемы с двигателем. Физик вышел наружу и по нему открыли огонь с дистанции 150 метров из машины «Ниссан», которая была впоследствии взорвана. Владелец авто покинул страну, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ФАРС. Ученый, получив четыре пулевых ранения, в пятницу скончался в больнице.

Иранское телевидение сегодня показало кадры, на которых люди в форме собираются вокруг портретов Фахризаде, судя по всему, перед началом траурной церемонии. Похороны ученого пройдут в присутствии высокопоставленных военачальников и членов его семьи, сообщает AFP.

Израиль не комментировал убийство ученого.