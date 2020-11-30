Более 400 человек задержали накануне на так называемом «Марше соседей» в Белоруссии

Традиционная протестная акция в Минске вновь закончилась силовым разгоном.

Акции накануне проходили по всей стране, повсюду их участников задерживали. Больше всего в Минске. Там протестующие на этот раз не стали собираться в одну колонну в центре города, вместо этого выходили группами в своих районах. Их разгоняли силовики, в том числе используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МВД сообщали, что в отделения доставили около 250 человек, но, по данным центра Весна, задержанных более 400 – их список на сайте правозащитной организации. Другой список накануне поздно вечером опубликовал телеграм-канал «Нехта»: в нем 7,5 тысяч человек — служащих внутренних войск, с датами рождения и телефонами. Помимо воинских частей в таблице в графе «место работы» также указаны департамент охраны Минска, минское СИЗО-1, управление СК по Минску и УВД Миноблисполкома. Канал дает ссылку еще на один файл, там фамилии и год рождения 2,5 тысяч человек – авторы пишут, что это, цитата, «щенята системы и их дрессировщики из академии МВД», и если они «будут борзеть», в сеть попадет больше данных. Чем жестче будут репрессии, тем больше личных данных будет обнародовано.

Массовые акции продолжаются в Белоруссии уже несколько месяцев. Они начались на фоне выборов президента, которым был объявлен Александр Лукашенко.