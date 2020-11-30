Лефортовский суд Москвы сегодня должен рассмотреть вопрос о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Как рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Иван Павлов, защита надеется, но не очень рассчитывает на справедливое разбирательство.

Защита намерена представить в суде большое количество поручительств за Ивана Сафронова.