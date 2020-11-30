Цены на нефть снижаются в ходе сегодняшних торгов

Стоимость январских фьючерсов на марку Brent в Лондоне составляет чуть более 47,5 долларов за баррель. Минувшим вечером министры стран ОПЕК+ так и не смогли договориться о том, нужно ли продлевать действующие соглашения о сокращении добычи нефти.