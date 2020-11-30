Московская мэрия предупреждает о дополнительных проверках зон кафе и ресторанов в торговых центрах

Как сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, речь идет о соблюдении санитарных правил, введенных на фоне распространения коронавируса. Чиновник подчеркнул, что закрывать фудкорты власти не планируют, поскольку это негативно повлияет на прибыль торговых центров.