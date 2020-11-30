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09:35, 30 ноября 2020

Московская мэрия предупреждает о дополнительных проверках зон кафе и ресторанов в торговых центрах

Как сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, речь идет о соблюдении санитарных правил, введенных на фоне распространения коронавируса. Чиновник подчеркнул, что закрывать фудкорты власти не планируют, поскольку это негативно повлияет на прибыль торговых центров.



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