Московская мэрия предупреждает о дополнительных проверках зон кафе и ресторанов в торговых центрах

Как сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, речь идет о соблюдении санитарных правил, введенных на фоне распространения коронавируса. Чиновник подчеркнул, что закрывать фудкорты власти не планируют, поскольку это негативно повлияет на прибыль торговых центров.
2020-11-30T09:35:08+03:00
2020-11-30T09:35:08+03:00
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09:35, 30 ноября 2020
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