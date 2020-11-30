Сотрудники оперативных служб проверяют информацию об обнаружении радиоактивных элементов в сумке в «Шереметьево»

Сотрудники оперативных служб, по данным источника ТАСС, проверяют информацию об обнаружении радиоактивных элементов в сумке в багажном отделении в аэропорту «Шереметьево». Во время сортировки сработали датчики радиационной безопасности. При этом эвакуация не проводится. Аэропорт работает в штатном режиме.