Полиция Приморья фиксирует случаи мошенничества с персональными данными граждан под предлогом помощи во время ЧС

Полиция Приморского края фиксирует случаи мошенничества с персональными данными граждан под предлогом помощи во время чрезвычайной ситуации. В пресс-службе ведомства сегодня пояснили, что администрация Владивостока никаких решений об единовременной материальной помощи не принимала.

Приморский край пострадал от ледяного дождя. Спустя почти две недели без энергоснабжения остаются еще более 2-х тысяч человек.