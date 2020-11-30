Нынешняя осень в Москве будет признана самой теплой за все время метеонаблюдений, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Средняя температура в ноябре составила более 3-х градусов. Это почти на 4,5 градуса выше климатической нормы.
2020-11-30T09:07:34+03:00
2020-11-30T09:30:48+03:00
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09:07, 30 ноября 2020
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