В Швеции, как ожидается, представят первый доклад, посвященный действиям властей по борьбе с эпидемией коронавируса

На создании специальной комиссии, расследующей принятые в стране меры, еще в июле настояли оппозиционные партии. Поводом послужила статистика смертей от коронавируса на фоне политики властей Швеции, одной из немногих в Европе отказавшейся от серьезных ограничений.

К началу июля в королевстве выявили почти 70 тысяч заболевших и почти 5,5 тысяч умерших от COVID-19, уровень летальности составил чуть менее 8%. В то же время в соседних Финляндии, Дании и Норвегии в совокупности было подтверждено лишь около 29 тысяч случаев, а летальность в каждой из стран составила от 3 до 5%.

На этом фоне главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал наличие ошибок в избранной властями стратегии. Исходя из нее, передвижение людей не ограничивалось, были открыты школы, детские сады, рестораны и учреждения культуры, а также можно было собираться группой до 50 человек.

В конце лета прирост новых случаев коронавируса значительно снизился, однако теперь он нередко превышает 4-5 тысяч заболевших в сутки. На этом фоне в Швеции можно собираться в группы не более 8 человек, нельзя покупать алкоголь после 22:00, а в Стокгольме закрыты музеи, спортзалы и бассейны.

На данный момент в Швеции с начала эпидемии выявили около 250 тысяч случаев коронавируса и почти 6 тысяч 700 смертей.