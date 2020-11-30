Избранный президент США Джо Байден травмировал ногу, играя с собакой

Действующий глава государства Дональд Трамп, так и не признавший поражения на выборах, пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления.

78-летний Джо Байден, как сообщают в его офисе, поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой, пишет агентство Reuters. Оно указывает, что во время посещения избранным президентом врача, сопровождавшим кортеж журналистам не разрешили покидать микроавтуобус – они не могли видеть, как Байден заходит в здание. На выходе из здания политика в маске, идущего прихрамывая к машине, засняли на видео. Запись репостнул действующий президент США Дональд Трамп, сопроводив ее пожеланием скорее поправиться. Врач Бадена тем временем сообщил, что политик получил незначительные переломы костей стопы. Ему придется несколько недель носить специальный ботинок.

Байден станет самым пожилым президентом США. До этого им был Трамп, который победил на выборах в возрасте 70 лет. Отмечу, что в том числе из-за оговорок, которые Байден периодически допускает во время выступлений, в публичном поле то и дело высказываются сомнения в том, что состояние здоровья позволит ему управлять страной. Сам политик ранее обещал в случае победы информировать американцев о своем здоровье во всех аспектах.

Ранее был запущен процесс передачи власти, однако Трамп по-прежнему утверждает, что Байден добился победы с помощью махинаций. Официально итоги выборов еще не объявлены