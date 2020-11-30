Томский областной суд оставил в СИЗО мэра Ивана Кляйна, которого обвинят в превышении должностных полномочий

Он был задержан 15-го ноября. По версии следствия, Кляйн помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво», основным акционером которого является градоначальник. Там бизнесмен планировал возвести жилые дома. Иван Кляйн свою вину не признаёт.
2020-11-30T09:03:07+03:00
2020-11-30T09:03:07+03:00
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09:03, 30 ноября 2020
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