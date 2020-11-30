Томский областной суд оставил в СИЗО мэра Ивана Кляйна, которого обвинят в превышении должностных полномочий

Он был задержан 15-го ноября. По версии следствия, Кляйн помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво», основным акционером которого является градоначальник. Там бизнесмен планировал возвести жилые дома. Иван Кляйн свою вину не признаёт.