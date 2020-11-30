Лефортовский суд должен начать рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы в эти минуты должен начать рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. За него поручились многие известные люди.

Член президентского Совета по правам человека, журналист Екатерина Винокурова считает, что вина Сафронова не доказана.

Иван Сафронов был задержан минувшим летом. Свою вину он не признаёт и уверен, что преследование связано с его журналистской деятельностью.