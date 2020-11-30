Аварийные бригады полностью восстановили энергоснабжение в пригородах Владивостока, где был введен режим чрезвычайной ситуации после ледяного дождя неделю назад. Свет и тепло есть во всех многоквартирных и частных домах в Артеме, — говорится в сообщении городской администрации.