Треть россиян негативно оценивает экологическую обстановку в своем регионе, — показал опрос ВЦИОМ, Экспертного института стратегических исследований и центра «Особое мнение». 14% граждан называет обстановку очень плохой, 17% — просто плохой. Чаще всего респонденты отмечают загрязнение берегов и водоемов мусором и канализационными стоками, незаконную вырубку леса и несанкционированные свалки.
2020-11-30T08:36:47+03:00
2020-11-30T08:36:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 30 ноября 2020
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