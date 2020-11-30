Треть россиян негативно оценивает экологическую обстановку в своем регионе, — показал опрос ВЦИОМ, Экспертного института стратегических исследований и центра «Особое мнение». 14% граждан называет обстановку очень плохой, 17% — просто плохой. Чаще всего респонденты отмечают загрязнение берегов и водоемов мусором и канализационными стоками, незаконную вырубку леса и несанкционированные свалки.