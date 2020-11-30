Глава МВД Франции Жеральд Дарманен вызван сегодня для отчёта в Национальное собрание

Депутаты требуют от него объяснений в связи с последними нашумевшими случаями полицейского насилия.

Министру внутренних дел предстоит отчитываться перед комиссии по законодательству Национального собрания о правах и нарушениях своих подчинённых. По словам депутатов, они хотят узнать у Жеральда Дарманена, когда допустимо применение силы сотрудниками правоохранительных органов.

Вызвать главу МВД решили после нескольких скандалов с участием полиции. Это и уничтожение палаточного лагеря, который мигранты и активисты разбили с центре столицы в рамках акции против сноса кемпингов для бездомных. Это избиение темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Четверо полицейских били его около 20 минут, сопровождая это, по словам пострадавшего, расистскими высказываниями. Наконец, «последней каплей» называют разгон акций против законопроекта «О глобальной безопасности». В Париже многотысячные демонстрации обернулись столкновениями протестующих с полицией. Сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон.

Наибольшее возмущение противников законопроекта «О глобальной безопасности» вызывает положение, которое ограничивает право фотографировать полицейских и снимать их на видео. Правительство обещает пересмотреть эту статью.