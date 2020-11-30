В Гааге должна начаться конференция государств-участников Организации по запрещению химического оружия, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг российского политика Алексея Навального. Эксперты ОЗХО ранее пришли к выводу, что он был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». В преддверии конференции в Евросоюзе вновь призвали Москву пролить свет на произошедшее с Навальным.